Atiba bu kez bekte

Rosier'in cezalı olması nedeniyle bugün sağ bekte Atiba'nın oynayabileceği belirtildi. Zaman zaman bu bölgede görev yapan Necip'in de sakatlığı bulunduğu için Kanadalı futbolcunun sağ bekte görev alacağı, orta alanda ise JosefPjanic-Oğuzhan üçlüsünün forma giyebileceği gelen haberler arasında.
Rosier'in cezalı olması nedeniyle bugün sağ bekte Atiba'nın oynayabileceği belirtildi. Zaman zaman bu bölgede görev yapan Necip'in de sakatlığı bulunduğu için Kanadalı futbolcunun sağ bekte görev alacağı, orta alanda ise JosefPjanic-Oğuzhan üçlüsünün forma giyebileceği gelen haberler arasında.