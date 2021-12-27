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Atiba bu kez bekte

Rosier'in cezalı olması nedeniyle bugün sağ bekte Atiba'nın oynayabileceği belirtildi. Zaman zaman bu bölgede görev yapan Necip'in de sakatlığı bulunduğu için Kanadalı futbolcunun sağ bekte görev alacağı, orta alanda ise JosefPjanic-Oğuzhan üçlüsünün forma giyebileceği gelen haberler arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Atiba bu kez bekte
Rosier'in cezalı olması nedeniyle bugün sağ bekte Atiba'nın oynayabileceği belirtildi. Zaman zaman bu bölgede görev yapan Necip'in de sakatlığı bulunduğu için Kanadalı futbolcunun sağ bekte görev alacağı, orta alanda ise JosefPjanic-Oğuzhan üçlüsünün forma giyebileceği gelen haberler arasında.
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