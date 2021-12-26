“Paralar nerede?” diye ben bağırtmadım!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Orman ve yönetiminin, tribünler tarafından 'Paralar nerede' diye eleştirildiği dönemde tekrar aday olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Sonrasında 'Paralar nerede' denilirken gittiler. 2 ayda ne değişti de gittiniz. Altımızı oyuyorlar dediler, kim oyduysa açıklayın. Ben taraftara eski yönetim kurulu ve başkana 'Paralar nerede' diye bağırtmadık. Bakın buradaki kişiler 'Biz bağırdık' diyorlar. Benim sizinle hiç irtibatım oldu mu? (Hayır) 2019 mayıs ile ekim arasında ne oldu?



1 LİRA ALACAKLARI YOK

Eylül'ün sonunda UEFA'dan temiz kağıdı almak için borçlarınızı ödeyeceksiniz ve Avrupa'ya gideceksiniz. Giderken UEFA'ya dilekçe verdiler, eylül ödemelerini yapmayacağız çünkü ekimde seçim var dediler. Eylül ödemelerini de ekim sonuna kadar 4 günü olan yeni yönetimin önüne koydular. Biz de elimizden geleni yaparak bu problemi çözdük. Bunu çözerken evlerimizi ipotek verdik. Gidenlerin ipoteği yoktu, 1 Lira da alacaklı gitmediler. Çay içtiniz, 50 lira da mı bırakamadınız. Alacağı olanlar loca alıp gitti, bu locaları da başkalarına sattılar.



KALANTORA PARA ÇOK

Önümüze büyük bir enkaz bırakıldı dedim, kimsenin de bir şey çaldığını iddia etmedim. Kapıdan giriyorsunuz, kulübün CEO'su ayrılmış. Yahu beni beklesene ayrılmadan önce! Tazminatları da ödenmiş. İçeride 2 tane sekreter kalmış, "Başkanım müsaade ederseniz gitmek istiyoruz, tazminatlarımızı verin" diyor. Garibanların tazminatlarını vermemişler, kalantorların parasını ödemişler. Bu sebeple şikayetçiyim. Beni evde oturup eleştirenler var. 2 kez Covid, 1 kez de kol kırığı geçirdim. Eleştirirken biraz insaf. Bugün burada yoklar. Sosyal medyayı kullananlar kulübe zarar vermeyecek şekilde eleştirilerini yapsınlar."

NEYSE BEDELİ CEZASINI ÖDERİM

Yapılan denetimin boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Buraya başınız dik geleceksiniz, kulübe hizmet edeceksiniz ve ibra edilmeyi de talep edeceksiniz. Ben o dönemde olmadığımı söylemedim ki, rapora 1 kez müdahale etmedim. Belki raporda benimle ilgili de konular var. Neyse bedeli, cezasını ödeyeceğim" diye konuştu.

BU BİR GELENEK OLSUN

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2009-2019 yılları arası için yapılan denetleme raporu hakkında açıklama yaparak, bu raporun gerekli mercilere verileceğini belirtti ve "Bizden sonra gelen herkes bu denetimi yapsın ve bu bir gelenek olsun" diye konuştu.

POPÜLİST DAVRANMADIK

Pandemi nedeniyle genel kurulları istedikleri zaman yapamadıklarını söyleyen Çebi, "Mayıs ayında 3 kupa kaldırdıktan sonra popülist olarak genel kurul yapabilirdim. Ama 3 kupa kaldıran kulübün taraftarının, haziran ve temmuz ayında bunun keyfini çıkarmasını istedim" dedi.

ADAM GİBİ İDARE EDELİM

Bugün yapılacak mali ve idare genel kurula herkesi davet eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Kurullar ve hakemlerle ilgili birçok konuda konuşacağım. Herkesi yine burada görmek istiyorum. Sizler eleştireceksiniz, bizler de sizlere saygı duyacağız ki bu kulübü adam gibi idare edelim" diye konuştu