Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman, disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Çebi yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Orman, "Kongreye katılma niyetindeydim ama son anda rapor çıkınca katılmama kararını verdim. İbra olup olmamak çok önemli değil. Bu raporla alakalı yargı artık adım atacak. Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz" dedi. Fikret Orman şöyle devam etti:



KİMSEDEN KORKMAM

Bu yapılan çok alçakça bir şey. Algı yaratılıyor. Ben cesur bir adamım, kimseden korkum yok. Divan Kurulu'nda konuşma yaptıktan sonra gitmemin nedeni, orada oluşabilecek nahoş ortamda bulunmamaktı. Beşiktaş sevgim buna el vermedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kavganın bile delikanlılığı vardır. Artık mesele hukuka gidecek, bu yüzden rahatım. Herkesin herkeste hakkı vardır. Ben hakkımı onlara helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun onlara.



ORMAN'DAN SATIR BAŞLARI

Fulya Davası bu dosyanın içinde neden yok? Nerde abi Fulya Davası. İşinize geleni koyun, işinize gelmeyenleri kılçıklayın içinden. Biz beraber de çalıştık, sizler de ordaydınız. Ayıptır yahu!

Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde ilginçtir, şu anda bu raporla alakalı işler yapan Ahmet Nur Çebi vardı. Finansmanı Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi.

Bu rapor içerisinden çok şey girdi, çıktı. Bu yönetimdeki bazı insanları ilgilendirdiği için o rapordan çıkanlar vardı. Hukuken bu raporu alacağız. Türk adaleti ne diyecek, bu rapor neyi söylüyor bakacağız.



HEP BİRLİKTE MAHKEMEYE

Belşjtaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da, kongrede açıklanan raporla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yarın (bugün) kongreye geliyorum. Bugün burada konuştuğumdan daha acı konuşacağım. Ve sanmasınlar ki mahkemede yalnız biz olacağız ekipçe, hayır siz de olacaksınız orda! Buradan söylüyorum. Bu rapor savcılara gitsin. Bir tane bile dava açılmayacak. O raporun tamamı tırıvırı. Bu arada, tapusuz daireler projelerini geliştiren kişi Ahmet Nur Çebi. Mesut Urgancılar, kendi başkanına kumpas kuruyor.