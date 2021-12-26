FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.
Listesine birçok ismi alan Kanarya'da öncelikli hedef orta saha transferi... Kolombiya basınında yer alan haberde Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Gustavo Cuellar için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde ayrıca oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Valencia ve MLS'ten bir takımın daha bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Cuellar'ın, Al Hilal'de sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?
14 Ekim 1992 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Gustavo Leonardo Cuellar Gallego, kariyerine Deportivo Cali'de başladı. Sırasıyla Junior FC, Flamengo ve Al Hilal formaları giydi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Cuellar, bu sezon 10 müsabakada forma giydi ancak skor üretemedi. Yıldız isim, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.