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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Spor Toto Süper Lig'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın transfer listesinde olan Gustavo Cuellar için devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 14:54
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Listesine birçok ismi alan Kanarya'da öncelikli hedef orta saha transferi... Kolombiya basınında yer alan haberde Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Gustavo Cuellar için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Haberde ayrıca oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Valencia ve MLS'ten bir takımın daha bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Cuellar'ın, Al Hilal'de sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Gustavo Leonardo Cuellar Gallego, kariyerine Deportivo Cali'de başladı. Sırasıyla Junior FC, Flamengo ve Al Hilal formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gustavo Cuellar çalımı

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Cuellar, bu sezon 10 müsabakada forma giydi ancak skor üretemedi. Yıldız isim, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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