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Çebi yönetimi tam kadro

Beşiktaş'ın dün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kuruluna Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı'na Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş Yönetimi'nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Çebi yönetimi tam kadro
Beşiktaş'ın dün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kuruluna Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı'na Engin Baltacı seçildi. Beşiktaş Yönetimi'nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı.
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