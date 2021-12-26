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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi alarm verildi! İki isim ceza sınırında

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesiyle son 3 maçta 2 kez galip gelen siyah-beyazlılar devreye 3 puanla girmek istiyor. Kartal'a bu maç öncesi iki önemli isim ceza sınırında... İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 11:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi alarm verildi! İki isim ceza sınırında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi alarm verildi! İki isim ceza sınırında

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi alarm verildi! İki isim ceza sınırında

Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi alarm verildi! İki isim ceza sınırında

İKİ İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi alarm verildi! İki isim ceza sınırında

Rosıer cezalı

Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Valentin Rosier yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta da kırmızı kart gören Rosier, bu nedenle ligde ikinci kez takımını yalnız bırakmış olacak.

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