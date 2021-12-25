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Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe...

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrası Trabzonspor, 46 puana ulaştı ve liderliğine devam etti. Öte yandan Trabzonspor, 46 puanla Fenerbahçe'yi geçti ve Süper Lig tarihinde zirveye ulaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:37
Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe...

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ilk devreyi Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak tamamladı ve lig tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig'de devreyi 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, 2005 - 2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ligde ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor 19 maçın oynandığı ilk devrede tam 14 galibiyet alırken, 4 kere de berabere kaldı. Bordo mavililer sadece 1 kere mağlup oldu.

Karadeniz ekibi ayrıca 0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği ile de bu sezon ilk kez kendi sahasında gol atamadı.

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