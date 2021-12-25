Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta son haftaların formda golcüsü Cyle Larin, siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşma sağlayamadı. Kanadalı futbolcunun talipleri günden güne artarken, yıldız ismi isteyen en ciddi kulübün Olympiakos olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:48
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Beşiktaş'tan yeni kontrat için senelik 2.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme talep eden Cyle Larin'e siyah-beyazlı yönetim 1.7 milyon euro civarında bir ücret önerirken taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Rachid Ghezzal ve Domagoj Vida gibi isimlerin aldığı yüksek yıllık ücretleri gerekçe göstererek 2.5 milyon euro'luk talebinden geri adım atmayan Larin'e Avrupa'nın önemli liglerinden takımların da talip olduğu biliniyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre adı bazı Premier Lig kulüpleri ile anılan Kanadalı forvetin en ciddi talibinin ise Yunanistan ekibi Olympiakos olduğu ortaya çıktı. Son dönemde Süper Lig'de boy gösteren Henry Onyekuru ve Mathieu Valbuena gibi isimleri kadrosuna katan ve Türk futbolundaki yıldızlara yakın ilgi gösteren Olympiakos'un Larin konusunda bir hayli ısrarcı olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Larin'in menajerinin Beşiktaş'a yeni sözleşme konusunda zorluk çıkardığı ve 2.5 milyon euro'luk yıllık ücret taleplerinin yanı sıra yönetimden farklı isteklerde bulunduğu da öne sürülüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Beşiktaş yönetimi ise Larin'in kısa bir süre içinde yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'in ciddi talibi belli oldu!

Beşiktaş'ın 1 milyon 850 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cyle Larin'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon 500 bin euro.

DİĞER
Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten imalı paylaşım! İhanet iddialarının gölgesinde boşanmışlardı...
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana'da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor