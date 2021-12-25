Beşiktaş ile Everton arasında Cyle Larin - Cenk Tosun takası!

Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Yönetim iki isimle de yeni sözleşme için masaya otursa da istenen sonuç alınamadı. Özellikle Larin için İngiltere ve Fransa'dan çok sayıda talip çıkarken, bu takımların arasına Everton da eklendi.
İngiliz basınına yansıyan haberde; Everton'ın Calvert-Lewin ile rekabet edebilecek bir forvet aradığı ve bu ismin Cyle Larin olabileceği belirtildi. West Ham, Brighton, Southampton ve Marsilya'nın da Larin ile ilgilendiği ancak Everton'ın transferde Cenk Tosun takasını koz olarak kullanabileceği yazıldı.