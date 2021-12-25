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Beşiktaş ile Everton arasında Cyle Larin - Cenk Tosun takası!

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olan Cyle Larin, İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve yeni sözleşmeye imza atmayan Kanadalı golcü için Premier Lig takımları sıraya girmişti. Bu takımların arasında Everton da katılırken ocak ayında flaş bir takas yaşanabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:12
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş ile Everton arasında Cyle Larin - Cenk Tosun takası!

Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Yönetim iki isimle de yeni sözleşme için masaya otursa da istenen sonuç alınamadı. Özellikle Larin için İngiltere ve Fransa'dan çok sayıda talip çıkarken, bu takımların arasına Everton da eklendi.

Beşiktaş ile Everton arasında Cyle Larin - Cenk Tosun takası!

İngiliz basınına yansıyan haberde; Everton'ın Calvert-Lewin ile rekabet edebilecek bir forvet aradığı ve bu ismin Cyle Larin olabileceği belirtildi. West Ham, Brighton, Southampton ve Marsilya'nın da Larin ile ilgilendiği ancak Everton'ın transferde Cenk Tosun takasını koz olarak kullanabileceği yazıldı.

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