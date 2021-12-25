Beşiktaş ile Everton arasında Cyle Larin - Cenk Tosun takası!

Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Yönetim iki isimle de yeni sözleşme için masaya otursa da istenen sonuç alınamadı. Özellikle Larin için İngiltere ve Fransa'dan çok sayıda talip çıkarken, bu takımların arasına Everton da eklendi.