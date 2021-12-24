Uçuşa geçti!

İKİNCİ yarıda ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta sahneye Ghezzal çıktı. Cezayirli yıldız, 60. dakikada muhteşem bir golle durumu 2-1 yaptı. Son 4 haftayı ikişer beraberlik ve galibiyetle geçen Beşiktaş, vekaleten hocası Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı. Siyah beyazlı takım ilk yarının son maçında pazartesi günü 2. sırada yer alan Konyaspor'un konuğu olacak.
İKİNCİ yarıda ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta sahneye Ghezzal çıktı. Cezayirli yıldız, 60. dakikada muhteşem bir golle durumu 2-1 yaptı. Son 4 haftayı ikişer beraberlik ve galibiyetle geçen Beşiktaş, vekaleten hocası Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı. Siyah beyazlı takım ilk yarının son maçında pazartesi günü 2. sırada yer alan Konyaspor'un konuğu olacak.
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