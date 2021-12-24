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Uçuşa geçti!

Beşıktaş, Göztepe engelını geçmeyı başardı. Siyah-beyazlılar, 3'te geriye düştüğü maçta Ghezzal ve Larin'in golleri, Ersin'in kurtarışları ile galibiyete ulaştı. Kartal, Önder hocayla 3 maçta 7 puan topladı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Uçuşa geçti!
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maça adeta 1-0 geride başlayan siyah beyazlılar, 3. dakikada Ndiaye'nin golüne engel olamadı. Golün şokunu üzerlerinden atan Kara Kartallar 31. dakikada Cyle Larin'in sayısıyla beraberliği yakaladı. Göztepe 41'de bir penaltıdan sonuç alamayınca soyunma odasına 1-1'lik skorla gidildi.

İKİNCİ yarıda ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta sahneye Ghezzal çıktı. Cezayirli yıldız, 60. dakikada muhteşem bir golle durumu 2-1 yaptı. Son 4 haftayı ikişer beraberlik ve galibiyetle geçen Beşiktaş, vekaleten hocası Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 7 puan toplamayı başardı. Siyah beyazlı takım ilk yarının son maçında pazartesi günü 2. sırada yer alan Konyaspor'un konuğu olacak.
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