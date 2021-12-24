Ozi'den önce hata sonra asist

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu. En son 15 Ekim'deki Başakşehir karşılaşmasında onbirde sahaya çıkan Oğuzhan, ardından ligdeki 6 karşılaşmada kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı. Önder Karaveli'nin görev yaptığı Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Ozi, Göztepe'nin Ndiaye ile attığı golden önce topu kaptırırken, daha sonra Larin'e yaptığı şık asist ile bu hatasını telafi etti. Şık pası eski günlerini hatırlatan Özyakup, 68'de yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.