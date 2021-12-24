Haberler Beşiktaş Montero 6 maç sonra

Montero 6 maç sonra

Savunmada görev tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine VidaNecip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, dün ise savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı. Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Montero 6 maç sonra
Savunmada görev tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine VidaNecip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, dün ise savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı. Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev almıştı.
DİĞER
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den kar pozu! Güzel oyuncu Cansu Dere'nin kar kombini fiyatıyla dudak uçuklattı!
Önder Karaveli Beşiktaş Göztepe maçının ardından gözyaşlarına hakim olamadı: Vazgeçmeyen bir Beşiktaş var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor