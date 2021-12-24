Montero 6 maç sonra

Savunmada görev tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine VidaNecip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, dün ise savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı. Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev almıştı.
Savunmada görev tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine VidaNecip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, dün ise savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı. Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev almıştı.