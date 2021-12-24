İlk gole engel olunamıyor!

Göztepe önünde 3. dakikada skorda 1-0 geriye düşen Kartallar, son dönemde maçlara kötü başlama şanssızlığına yine dur diyemedi. Siyah beyazlılar, çıktığı son 9 müsabakada 8. kez karşılaşmada ilk golü yiyen taraf olmayı önleyemedi. Kartal bununla beraber kalesini yine gole kapatmayı başaramadı. Ligde üst üste 14. maçta da gol yedi.
Göztepe önünde 3. dakikada skorda 1-0 geriye düşen Kartallar, son dönemde maçlara kötü başlama şanssızlığına yine dur diyemedi. Siyah beyazlılar, çıktığı son 9 müsabakada 8. kez karşılaşmada ilk golü yiyen taraf olmayı önleyemedi. Kartal bununla beraber kalesini yine gole kapatmayı başaramadı. Ligde üst üste 14. maçta da gol yedi.