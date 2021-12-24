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İlk gole engel olunamıyor!

Göztepe önünde 3. dakikada skorda 1-0 geriye düşen Kartallar, son dönemde maçlara kötü başlama şanssızlığına yine dur diyemedi. Siyah beyazlılar, çıktığı son 9 müsabakada 8. kez karşılaşmada ilk golü yiyen taraf olmayı önleyemedi. Kartal bununla beraber kalesini yine gole kapatmayı başaramadı. Ligde üst üste 14. maçta da gol yedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
İlk gole engel olunamıyor!
Göztepe önünde 3. dakikada skorda 1-0 geriye düşen Kartallar, son dönemde maçlara kötü başlama şanssızlığına yine dur diyemedi. Siyah beyazlılar, çıktığı son 9 müsabakada 8. kez karşılaşmada ilk golü yiyen taraf olmayı önleyemedi. Kartal bununla beraber kalesini yine gole kapatmayı başaramadı. Ligde üst üste 14. maçta da gol yedi.
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