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Ersin ‘Destan’ı

20’liki Ersin Destanoğlu kumaşının kalitesini yine gösterdi Biri penaltı olmak üzere yaptığı kurtarışlarla büyük alkış aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Ersin ‘Destan’ı
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün gece yine formundaydı. Siyah-beyazlı eldiven 41. dakikada kurtardığı penaltı ile yıldızlaştı. Genç eldiven bununla beraber bu sezon Süper Lig'de başarılı bir penaltı grafiği sergiledi. Siyah beyazlı kaleci, bu sezon kullanılan 3 penaltının 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Ersin daha önce yine Vodafone Park'taki Galatasaray derbisinde Mohamed'in penaltısını çıkarmıştı. Penaltı harici kurtarışları ile de alkış alan 20 yaşındaki Ersin'in, yediği golde ise yapacak bir şeyi yoktu.
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