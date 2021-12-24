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Elneny iddiası

İngiliz basını Beşiktaş'ın Elneny ile ilgilendiğini yazdı. TeamTalk'ta yer alan haberde; Arsenal'in Elnen'yi takımdan göndereceği ifade edilirken, Mısırlı yıldız için en ciddi adayların Beşiktaş ve G.Saray olduğu öne sürüldü. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "Gunners, Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'den kurtulmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda bitiyor. Ancak ocak ayında yapılacak bir transfer, Arsenal'e biraz para kazanma şansı vereceği için en iyi çözüm olabilir."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Elneny iddiası
İngiliz basını Beşiktaş'ın Elneny ile ilgilendiğini yazdı. TeamTalk'ta yer alan haberde; Arsenal'in Elnen'yi takımdan göndereceği ifade edilirken, Mısırlı yıldız için en ciddi adayların Beşiktaş ve G.Saray olduğu öne sürüldü. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "Gunners, Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'den kurtulmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda bitiyor. Ancak ocak ayında yapılacak bir transfer, Arsenal'e biraz para kazanma şansı vereceği için en iyi çözüm olabilir."
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