Haberler Beşiktaş Biz Beşiktaş'ız vazgeçmeyiz!

Biz Beşiktaş'ız vazgeçmeyiz!

“Zor bir gündü bizim için. Göztepe hem öne geçti hem bizi hataya zorladı Ama Beşiktaş’ın vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamayı başardık”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Biz Beşiktaş'ız vazgeçmeyiz!
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Karaveli "Maç sonunda tribünlere çağırıldınız ve tam destek aldınız. Neler hissettiniz?" sorusuna, "İnanın çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı da geldi" yanıtını verdi. Zor bir gün olduğunu, rakipleri Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşündüklerini ve beklediklerinin de olduğunu ifade eden Önder Karaveli şöyle devam etti:

"Rakibimiz hem öne geçti hem de bizi hataya zorladı. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz. Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş'a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu. Ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bunu mutlaka gözden geçirmeliyiz. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarındaki toplam pozisyon kadar bir maçta pozisyon verdik bugün. Bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Bugünden gözden geçireceğimiz konuların başında."
DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan yılın takası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı İstanbul'a geldi
75 yaşındaki Ajda Pekkan'a duygulandıran ödül! Pekkan, Bodrum'un kültür ve sanat elçisi oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor