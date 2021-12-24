Biz Beşiktaş'ız vazgeçmeyiz!

"Rakibimiz hem öne geçti hem de bizi hataya zorladı. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz. Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş'a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu. Ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bunu mutlaka gözden geçirmeliyiz. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarındaki toplam pozisyon kadar bir maçta pozisyon verdik bugün. Bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Bugünden gözden geçireceğimiz konuların başında."
"Rakibimiz hem öne geçti hem de bizi hataya zorladı. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz. Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş'a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu. Ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bunu mutlaka gözden geçirmeliyiz. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarındaki toplam pozisyon kadar bir maçta pozisyon verdik bugün. Bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Bugünden gözden geçireceğimiz konuların başında."
DİĞER