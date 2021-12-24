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Beşiktaşlı Larin'den müthiş geri dönüş! Islıklanmıştı ama...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2021 yılında iç sahada 20 maçta 18 gole direkt katkı yaptı. 14 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren Larin, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Beşiktaşlı Larin'den müthiş geri dönüş! Islıklanmıştı ama...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, iç sahada gollerine devam ediyor. Kanadalı futbolcu, Göztepe karşısında 31. dakikada ceza sahası sol çaprazında buluştuğu topu ayak içi plaseyle filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Beşiktaşlı Larin'den müthiş geri dönüş! Islıklanmıştı ama...

Siyah beyazlı yıldız böylece 2021 yılında iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmüş oldu. Bu yıl Vodafone Park'ta 20'nci karşılaşmasına çıkan Cyle Larin, toplamda 18 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

Beşiktaşlı Larin'den müthiş geri dönüş! Islıklanmıştı ama...

'ISLIK' GÖNDERMESİ
Başarılı futbolcu 14 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi. Larin, bu sezon ligde attığı 6 golün tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe filelerini 1'er kez havalandıran Larin, derbide Galatasaray'a ise 2 gol birden atmıştı. 75'te yerini Güven'e bırakan Larin gol sevinci sırasında kulaklarını tıkayarak, taraftara gönderme yaptı. Kanadalı, iki hafta önce 4-2 kazandıkları ve bir gol attığı Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.

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