Beşiktaşlı Larin'den müthiş geri dönüş! Islıklanmıştı ama...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, iç sahada gollerine devam ediyor. Kanadalı futbolcu, Göztepe karşısında 31. dakikada ceza sahası sol çaprazında buluştuğu topu ayak içi plaseyle filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Siyah beyazlı yıldız böylece 2021 yılında iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmüş oldu. Bu yıl Vodafone Park'ta 20'nci karşılaşmasına çıkan Cyle Larin, toplamda 18 gole direkt katkı sağlamayı başardı.
'ISLIK' GÖNDERMESİ
Başarılı futbolcu 14 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi. Larin, bu sezon ligde attığı 6 golün tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe filelerini 1'er kez havalandıran Larin, derbide Galatasaray'a ise 2 gol birden atmıştı. 75'te yerini Güven'e bırakan Larin gol sevinci sırasında kulaklarını tıkayarak, taraftara gönderme yaptı. Kanadalı, iki hafta önce 4-2 kazandıkları ve bir gol attığı Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.
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