Beşiktaş'a Mariano Diaz'dan kötü haber!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, Borussia Dortmund yenilgisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Sezona teknik sorumlu Önder Karaveli ile devam eden Kartal, Kayserispor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında geriye düşmesine rağmen 7 puan toplamayı başardı.
Önder Karaveli ile şimdilik yola devam etme kararı alan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Real Madrid'in yıldızı Mariano Diaz'ı almıştı. Ancak İspanyol basınında çıkan habere göre golcü futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor.
Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun takımdan gönderilmek istendiği ancak Lazio ve Beşiktaş'ın tekliflerinin Mariano'yu ikna edemediği yazıldı. Carlo Ancelotti tarafından takımda düşünülmeyen Dominikli forvetin, Benzema ve Jovic'in ardından 3. forvet olacağı belirtildi.