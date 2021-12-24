Beşiktaş'a Mariano Diaz'dan kötü haber!

Önder Karaveli ile şimdilik yola devam etme kararı alan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Real Madrid'in yıldızı Mariano Diaz'ı almıştı. Ancak İspanyol basınında çıkan habere göre golcü futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor.