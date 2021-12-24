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Beşiktaş'a Mariano Diaz'dan kötü haber!

Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma golcü takviyesi yapmak isteyen Kartal'a, İspanya'dan kötü haber geldi. Real Madrid'den Mariano Diaz'ı listesine ekleyen siyah beyazlıların, yıldız golcüyü ikna edemediği yazıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 18:16
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş'a Mariano Diaz'dan kötü haber!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, Borussia Dortmund yenilgisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Sezona teknik sorumlu Önder Karaveli ile devam eden Kartal, Kayserispor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında geriye düşmesine rağmen 7 puan toplamayı başardı.

Beşiktaş'a Mariano Diaz'dan kötü haber!

Önder Karaveli ile şimdilik yola devam etme kararı alan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Real Madrid'in yıldızı Mariano Diaz'ı almıştı. Ancak İspanyol basınında çıkan habere göre golcü futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor.

Beşiktaş'a Mariano Diaz'dan kötü haber!

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun takımdan gönderilmek istendiği ancak Lazio ve Beşiktaş'ın tekliflerinin Mariano'yu ikna edemediği yazıldı. Carlo Ancelotti tarafından takımda düşünülmeyen Dominikli forvetin, Benzema ve Jovic'in ardından 3. forvet olacağı belirtildi.

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