BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi

Ghezzal'in golü de jeneriklik güzellikti. Eleştirim Rosier'e... Geçen sezonki hem performansından hem de disiplininden uzak. Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki futboluyla keyif verirken gelecek haftalar için de ışık saçtı. Önder Karaveli takıma dokunuşlarıyla Beşiktaş'a çok farklı bir güzellik kattı. Kalmalı, kalması sağlanmalı...
Önder Hoca ile yeniden tanıştığımız mücadele ruhu devam etmeli. Göztepe dün çok iyi mücadele etti. Özellikle Tjanic'e bayıldım, Sloven yıldız çok iyi bir kumaş... İtiraf edeyim; Atakan Çankaya ve Atınç Nukan'ı Beşiktaş'ta görmek isterim. Kim düşer bilmem ama Göztepe kesinlikle düşmez! Keşke İspanya'dan Montero keşfedileceğine, Atınç yeniden takıma kazandırılsaydı.
TURGAY DEMİR - SABRİ DİNO!
Harika bir kaleciydi rahmetli Sabri… Her maçta gönülleri fethederdi adeta… Dün Ersin'i izlerken Beşiktaş'ın efsane kalecisi geldi aklıma. Muhteşemdi Ersin… Penaltı kurtardı ama hepsi bu değil. Beklenmeyen topları da kucakladı, köşeye gidenleri de… Önündekiler hata yaptıkça Ersin devleşti… Rahat uyu Sabri Dino, Beşiktaş kalesi emin ellerde. Rıdvan ona keza… Herkes bocalamış ve şaşırmışken aldı topu önüne uçurtma gibi geçti sahayı, doğru zamanda, doğru adama verdi pası ve o pas sonunda gol getirdi Beşiktaş'a…