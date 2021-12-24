BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını Göztepe karşısında da sürdürdü. Hürriyet'in derlediği habere göre; bu sezon kalede olduğu maçlarda 3. kez penaltı atışıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı file bekçisi bunların ikisinde rakiplerine gol izni vermedi.
İlk penaltı 10. haftadaki Galatasaray maçında yaşandı. Beşiktaş 'ın 2-1 önde olduğu 79. dakikada rakip takım Mostafa Mohamed ile penaltı kullandı. Ersin rakibine gol izni vermedi.
SADECE MESUT ÖZİL ATABİLDİ
Ardından 16. haftadaki Fenerbahçe deplasmanında rakip takım 14'te mücadele 0-0 devam ederken penaltı kazandı. Topun başına Mesut Özil geçti ve Ersin bu penaltıda başarı sağlayamadı.