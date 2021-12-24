Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon özellikle penaltı atışlarında sergilediği performansla dikakt çekiyor. 20 yaşındaki eldiven, Göztepe karşısında Soner Aydoğdu'nun penaltısında gole izin vermezken, bu sezon penaltılarda 3'te 2 yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 13:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını Göztepe karşısında da sürdürdü. Hürriyet'in derlediği habere göre; bu sezon kalede olduğu maçlarda 3. kez penaltı atışıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı file bekçisi bunların ikisinde rakiplerine gol izni vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

İlk penaltı 10. haftadaki Galatasaray maçında yaşandı. Beşiktaş 'ın 2-1 önde olduğu 79. dakikada rakip takım Mostafa Mohamed ile penaltı kullandı. Ersin rakibine gol izni vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

SADECE MESUT ÖZİL ATABİLDİ

Ardından 16. haftadaki Fenerbahçe deplasmanında rakip takım 14'te mücadele 0-0 devam ederken penaltı kazandı. Topun başına Mesut Özil geçti ve Ersin bu penaltıda başarı sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

2 KURTARIŞLA 6 PUAN

Genç file bekçisi 3.kez penaltı sınavını dün akşam verdi. 41'de mücadele 1-1 devam ederken Soner Aydoğdu'nun kullandığı atışta devleşen Ersin rakibin ikinci kez öne geçmesine izin vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

Siyah-beyazlı kalecinin penaltı kurtardığı iki maçta Beşiktaş 6 puan aldı. Ersin Göztepe karşısında genel anlamda da iyi bir oyun çıkardı, kalesine gelen 5 şuttan dördünü kurtarırken 90+7'de Jahovic'e gol izni vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de hiçbir kaleci Ersin Destanoğlu'ndan daha fazla penaltı kurtarmadı (Okan Kocuk ve Kristoffer Nordfeldt ile eşit).

DİĞER
Son Dakika Haberi: Galatasaray'dan yılın takası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı İstanbul'a geldi
Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz neden öldü?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor