BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin 'destan' yazdı! Sadece Mesut Özil...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını Göztepe karşısında da sürdürdü. Hürriyet'in derlediği habere göre; bu sezon kalede olduğu maçlarda 3. kez penaltı atışıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı file bekçisi bunların ikisinde rakiplerine gol izni vermedi.