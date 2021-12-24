BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - FUTBOL DEĞİL TOP OYNANDI! Maç başlıyor, çok tempolu... İki taraf da açık oynuyor... İki defans arasındaki mesafe çok geniş. Topu alan, pas yapa yapa rakibin üstüne gidiyor. Oynayanlar da seyredenler de keyif alıyorlar ama tabii futbolun aslı bu değil. Bu ikinci kalite bir maç. Zevkli mi? Zevkli... Heyecanlı mı? Heyecanlı... İlk yarı böyle geçiyor.

Beşiktaş defansında büyük hatalar, yenen gol, Göztepe'nin penaltı kaçırması daha doğrusu kalecinin kurtarması derken ikinci yarı başlıyor. Kalite ve tempo giderek düşüyor. Ghezzal, Beyoğlu'nda gezer gibi topu sürüyor, vuruyor, top köşeye gidiyor.