BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - FUTBOL DEĞİL TOP OYNANDI!
Maç başlıyor, çok tempolu... İki taraf da açık oynuyor... İki defans arasındaki mesafe çok geniş. Topu alan, pas yapa yapa rakibin üstüne gidiyor. Oynayanlar da seyredenler de keyif alıyorlar ama tabii futbolun aslı bu değil. Bu ikinci kalite bir maç. Zevkli mi? Zevkli... Heyecanlı mı? Heyecanlı... İlk yarı böyle geçiyor.
Beşiktaş defansında büyük hatalar, yenen gol, Göztepe'nin penaltı kaçırması daha doğrusu kalecinin kurtarması derken ikinci yarı başlıyor. Kalite ve tempo giderek düşüyor. Ghezzal, Beyoğlu'nda gezer gibi topu sürüyor, vuruyor, top köşeye gidiyor.
Göztepe pes etmiyor. Siyah-beyazlıların hatasıyla da bir hayli pozisyon bulmaya başlıyorlar. Kimini kaçırıyorlar kimini de Ersin kurtarıyor. Şu cümleyi söylersek maçın ne olduğunu daha iyi anlatırım herhalde; dün sahanın en iyi adamı kaleci Ersin'di. Beşiktaş'ın nasıl oynadığını düşünün. Fazla lafa gerek yok. Beşiktaş 3 puanı aldı amma velakin bu oyunla ilerki maçlarda ne yaparlar? İşleri zor.