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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da bu maçı değerlendirirken Ghezzal'ın attığı gol için ilginç ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 08:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - FUTBOL DEĞİL TOP OYNANDI!

Maç başlıyor, çok tempolu... İki taraf da açık oynuyor... İki defans arasındaki mesafe çok geniş. Topu alan, pas yapa yapa rakibin üstüne gidiyor. Oynayanlar da seyredenler de keyif alıyorlar ama tabii futbolun aslı bu değil. Bu ikinci kalite bir maç. Zevkli mi? Zevkli... Heyecanlı mı? Heyecanlı... İlk yarı böyle geçiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

Beşiktaş defansında büyük hatalar, yenen gol, Göztepe'nin penaltı kaçırması daha doğrusu kalecinin kurtarması derken ikinci yarı başlıyor. Kalite ve tempo giderek düşüyor. Ghezzal, Beyoğlu'nda gezer gibi topu sürüyor, vuruyor, top köşeye gidiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

Göztepe pes etmiyor. Siyah-beyazlıların hatasıyla da bir hayli pozisyon bulmaya başlıyorlar. Kimini kaçırıyorlar kimini de Ersin kurtarıyor. Şu cümleyi söylersek maçın ne olduğunu daha iyi anlatırım herhalde; dün sahanın en iyi adamı kaleci Ersin'di. Beşiktaş'ın nasıl oynadığını düşünün. Fazla lafa gerek yok. Beşiktaş 3 puanı aldı amma velakin bu oyunla ilerki maçlarda ne yaparlar? İşleri zor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

Göztepe ateş hattında. İyi mücadele ediyorlar, iyi futbol oynamaya çalışıyorlar ama onların da defans zaafları var. Ligde kalacaksan ya da şampiyon olacaksan önce az gol yiyeceksin. Çünkü bir gol yersen, iki gol atmak zorundasın kazanmak için. Futbolun gerçeği. Yoksa iyi top gezdirene, iyi pas yapana 3 puan vermiyorlar. Futbol değil, top oynandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı!

Hakem iyi maç yönetti. Beşiktaş'ın attığı ilk golde avantajı doğru uyguladı. Hakem iyi yönetti de VAR iyi değildi. Hakem yakalayamayabilir penaltıyı atanla tutan önemli. Atan da tutan da ihlal yapmadılar. Zaten Ersin topu tutmuyor çeliyor. Ama Ersin topu çeldikten sonra topa ikinci vuran adam Beşiktaşlı oyuncu. Topa vurulduğu an ceza alanı ihlali yapıyor. Topa vuruyor, uzaklaştırıyor o zaman bu penaltının tekrarını gerektirir. Bunu da VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu'nun ikaz etmesi lazımdı.

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