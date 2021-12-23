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Yönetim rahatladı

Son iki Süper Lig maçında takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında olan Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Yönetim rahatladı

Son iki Süper Lig maçında takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında olan Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.

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Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı. Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş son 7 maçta Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Alanyaspor'a (0-2) ve Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

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