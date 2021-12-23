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SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Beşiktaş, 18. haftanın kapanış mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak. U19 Takımı'nın hocasıyla iki maçta 4 puan alan Beşiktaş, İzmir temsilcisini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etmek hem de Karaveli'ye güveni perçinlemek istiyor. İşte mücadeleye dair detaylar ve Beşiktaş-Göztepe maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

OLUMLU REFERANS
Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy'de F.Bahçe'den alınan 1 puan, Karaveli'nin hanesine olumlu bir referans olarak yansıdı. U19 Takımı'nın hocasıyla iki maçta 4 puan alan Beşiktaş, İzmir temsilcisini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etmek hem de Karaveli'yi güveni perçinlemek istiyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

LARIN VE GHEZZAL SARI KART SINIRINDA
Siyah-Beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Larin ile Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan iki yıldız futbolcu bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

55
Beşiktaş ile Göztepe ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 88-50 üstünlüğü bulunuyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

10'DA 6 GALİBİYET
İKİ takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 6 kez mağlup etti. Bu maçlarda Göztepe 3 kez kazanırken, 1 maç berabere bitti. Siyah-beyazlı takım son 10 karşılaşmada 26 gol atarken, İzmir ekibi ise fileleri 13 kez havalandırdı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ'TA 3 SAKAT
Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok ameliyat masasına yatarken, N'Koudou'da bağ yaralanması, Necip Uysal'da da diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

İSTANBUL'DA KARTAL FARKI
Beşİktaş ile Göztepe, İstanbul'da 28. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 27 lig maçında Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah- beyazlıların 52 golüne, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, OĞUZHAN, JOSEF, LARIN, BATSHUAYI

SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

GÖZTEPE: İRFAN, ATINÇ, DINO, ATAKAN, MURAT, OBINNA, SONER, BERKAN, TIJANIC, HALİL, ADIS

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