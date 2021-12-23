SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.
OLUMLU REFERANS
Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy'de F.Bahçe'den alınan 1 puan, Karaveli'nin hanesine olumlu bir referans olarak yansıdı. U19 Takımı'nın hocasıyla iki maçta 4 puan alan Beşiktaş, İzmir temsilcisini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etmek hem de Karaveli'yi güveni perçinlemek istiyor.
LARIN VE GHEZZAL SARI KART SINIRINDA
Siyah-Beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Larin ile Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan iki yıldız futbolcu bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.