SPOR HABERİ - Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

OLUMLU REFERANS

Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy'de F.Bahçe'den alınan 1 puan, Karaveli'nin hanesine olumlu bir referans olarak yansıdı. U19 Takımı'nın hocasıyla iki maçta 4 puan alan Beşiktaş, İzmir temsilcisini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etmek hem de Karaveli'yi güveni perçinlemek istiyor.