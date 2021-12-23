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Pjanic: Her şey bitmedi!

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı, “Sezon sonuna kadar buradayım, bu ortamı bırakmam. Lig daha bitmedi. Şubat-Mart gibi duruma yine bakarız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Pjanic: Her şey bitmedi!

Siyah-Beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Ocak'ta Barcelona'ya geri dönecek misin?" sorusuna, "Sezon sonuna kadar buradayım. Burada eğleniyorum. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar ligde ve kupada çok maç var. Bir şeyler kazanmaya çalışacağız Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum. Herkesle aram iyi" yanıtını verdi. TAKIMIN kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlıktan erken sahalara döndüğüne belirten Pjanic şöyle devam etti: "Benim de, takımımızın da özgüveni yerine gelmeyi başladı. Lig henüz bitmiş değil. Maç maç bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Şubat, mart gibi yeniden durumumuzu gözden geçirebiliriz. Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz ama iyi çalışıyoruz ve bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Önder hocamızla iyi bir iletişimimiz var, özgüvenimiz iyiye gitmeye başladı."

Ben 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocamız da bunu biliyor. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum.

SAYGI DUYUYORUZ!
Sergen Yalçın hocamız çok saygı duyduğumuz bir isim. Burada yaptıkları ortada ama futbolda böyle şeyler olabiliyor.

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