Önder Karaveli Beşiktaş Göztepe maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaştı. Kartal, 1-0 geri düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1'e çevirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi.

Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş'a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu.

Zor bir gün oldu. Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşünüyorduk. Beklediğimiz de oldu. Bizi hataya zorladılar. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz.

Bugün için gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarındaki toplam pozisyon kadar bir maçta pozisyon verdik bugün. Bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Bugünden gözden geçireceğimiz konuların başında.