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Önder Karaveli Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası duygusal anlar yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi evinde konuk etti. Siyah beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, duygusal anlar yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:06
Önder Karaveli Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası duygusal anlar yaşadı
Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli'ye tezahüratlarda bulundu. Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı 'Beşiktaş'ın çocuğu Önder Hoca' tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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