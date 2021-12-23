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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin kaderi belli oluyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli'nin son durumu merak konusu oldu. Kayserispor'u mağlup eden ve Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönen Karaveli'nin bu performansı camiayı mutlu etti. İlk yarının sonuna kadar takımın başında kalacak olan Önder Karaveli için Beşiktaş'ın önündeki 3 maç büyük önem taşıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin kaderi belli oluyor!
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Beşiktaş'ta yeni hoca ile anlaşma sağlanana kadar takımın başına getirilen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, Kayseri galibiyeti ve Fenerbahçe beraberliği ile takımın 4 puan kazanmasını sağladı. Ayrıca ortaya konulan futbol, camiayı mutlu etti.

Sabah'ın haberine göre; yönetim de bu olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve ilk yarının son iki maçında takımı Karaveli'ye teslim etme kararı aldı. 47 yaşındaki teknik adam, Göztepe ve Konya maçlarından 6 puan alınması, ardından 5 Ocak'ta Antalya ile Katar'da oynanacak Süper Kupa'nın kazanılması halinde sezon sonuna kadar teknik direktör koltuğunda oturmayı garantileyecek.

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