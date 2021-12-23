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Beşiktaş'a yeni hoca adayı: Pal Dardai!

Beşiktaş'ta son dakika teknik direktör haberi... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Macar basını, Beşiktaş’ın kısa bir süre önce Alman ekibi Hertha Berlin’den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı Pal Dardai ile görüşme yaptığını yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a yeni hoca adayı: Pal Dardai!

Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına geçen Önder Karaveli'nin başarılı performansı sonrası teknik adam arayışlarında frene basan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia geldi.

Takvim'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, Pal Dardai ile masaya oturdu. Kısa bir süre önce Hertha Berlin'den ayrılan Macar hocanın süre istediği ancak teklife sıcak bakmadığı da belirtildi. Nemzeti Spor, Pal Dardai'nin Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevi sona erse de kulübün içerisinde farklı departmanlarda yoluna devam edebileceği de vurguladı.

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