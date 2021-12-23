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Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası canlı yayında konuştu! "Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar imza..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında, Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus'ta Kağan Dursun ile siyah beyazlıları canlı yayında yorumladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 00:33
Ömer Aykut Özaşkın
Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası canlı yayında konuştu! "Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar imza..."
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonunda editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus'ta Kağan Dursun ile beraber müsabakayı değerlendirdi.

İşte o program;

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