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Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası canlı yayında konuştu! "Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar imza..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında, Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus'ta Kağan Dursun ile siyah beyazlıları canlı yayında yorumladı. İşte o sözler...