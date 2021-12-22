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Sergen Yalçın için bomba iddia! Hull City...

Son dakika haberi... Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın'a dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye'den ve yurt dışından gelecek teklifleri dinlemeye başlayan Sergen Yalçın'ın, İngiliz ekibi Hull City'e gideceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Sergen Yalçın için bomba iddia! Hull City...

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın için bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı düşünüyor.

Takımın ligde 19'uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak. İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü ve Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdiği belirtildi.

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