Miralem Pjanic açıkladı! Beşiktaş'ta kalacak mı? CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic açıklamalarda bulunuyor. Siyah-beyazlıların Barcelona'dan kiraladığı Boşnak futbolcu geleceğiyle ilgili konuştu. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Pjanic, sezon tamamlanana kadar bir yere gitmeyeceğini ifade etti.



İşte o açıklamalar...

Miralem Pjanic: Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlıktan döndüm, takımın bana ihtiyacı olduğu için biraz da erken döndüm. Şu an hocamız ile durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Takımımızda özgüven yerine geldi.



"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

"Beşiktaş'ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda tek düşünebileceğim takımım, Beşiktaş. Burada olmaktan zevk alıyorum."



"Buraya gelmeden önce Türk taraftarların coşkusu hakkında çok şey duymuştum. Burada olmak çok özel. Burada özel bir şey var, bunu hissediyorsunuz. Buraya başarı getirmek için geldim, başarılı olmak için geldim."



"Sezon sonuna kadar buradayım, bu kesin. Burada mutluyum. Herkesle aram iyi. Gelecek ne getirir bilmiyorum, şu anda bu sezonda ne olacağına odaklanmış durumdayım. Sezonun sonunda ne olacağını göreceğiz."



SERGEN YALÇIN SÖZLERİ!

"Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri. Bu kulübe kattıkları tartışılamaz. Futbolda böyle ayrılıklar yaşanabiliyor."



"Bulunduğumuz noktadan dolayı çok mutsuzuz ama iyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. İyi çalışıyoruz. Maç maç gidiyoruz."



"6 NUMARADA DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

"Hocamız, beni iyi tanıyor. Benim nerede en iyi performans vereceğimi o da biliyor. Bu pozisyonda oynarken organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk aldığım bir yapı oluyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim."