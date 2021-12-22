Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 23 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, Öztürk'ün yardımcılıklarını yaparken, Bülent Birincioğlu 4. hakem olacak.
ÖNDER KARAVELİ İLE YOLA DEVAM
Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'den alınan 1 puan, Önder Karaveli'nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı.
Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak İ.H.Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.