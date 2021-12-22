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Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile çıktığı ilk 2 maçta 4 puan alan Beşiktaş'ta gözler Göztepe karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen siyah-beyazlıları bu maçta iki büyük tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:36
Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 23 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, Öztürk'ün yardımcılıklarını yaparken, Bülent Birincioğlu 4. hakem olacak.

Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

ÖNDER KARAVELİ İLE YOLA DEVAM

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'den alınan 1 puan, Önder Karaveli'nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı.

Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak İ.H.Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.

Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

11'DE ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin Göztepe karşısına çıkacak 11'de çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor.

Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Kalede Ersin'e görev verecek olan teknik adamın defans dörtlüsünde, Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan yer alacak. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında gerçek yeri olan 6 numarada oynayan ve başarılı olan Pjanic'in yine defansif oyunda görev alması, Josef'in de hücumda Can ile birlikte oynaması beklenen gelişmeler. Hücum hattının diğer oyuncuları ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi olacak.

Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şöyle;

Ersin-Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan-Pjanic-Ghezzal-Josef-Can-Larin-Batshuayi

Göztepe maçında Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

GHEZZAL VE LARIN TEHLİKESİ!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Necip Uysal, Göztepe maçında kadroda olmayacaklar. Cyle Larin ve Rachid Ghezzal ise Göztepe maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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