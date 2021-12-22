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Beşiktaş'ta 'Teknik direktör' şartları belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından yeni gelecek hocaya taviz vermiyor. Takım bütçesi, hocanın maaşı, tazminat ve tüm transferler yönetimin onayını gerektirecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik sorumlu Önder Karaveli dünkü idmanda bir süre baş başa özel bir sohbet gerçekleştirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta 'Teknik direktör' şartları belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılışından sonra Önder Karaveli ile yola devam ediliyor ancak bir yandan da yeni teknik direktör için görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, şu ana kadar Daniel Farke ve Bruno Pinheiro ile görüştü ancak olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş'ta 'Teknik direktör' şartları belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk isimleri öne çıkıyor. Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör için kriterler belirledi ve bu kriterlerden asla taviz verilmiyor:

Beşiktaş'ta 'Teknik direktör' şartları belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Yeni gelecek teknik direktörün maaşı en yüksek 500-600 bin euro olmalı.
Sözleşmesinde tazminat maddesi olmayacak. Ne gelirken, ne de giderken herhangi bir tazminat şartıyla karşılanmayacak.
Takım bütçesi gelecek sene düşürülecek, ancak takımı yine de şampiyonluğa oynatacak.

Beşiktaş'ta 'Teknik direktör' şartları belli oldu! Ahmet Nur Çebi...

Afrika'dan Güney Amerika'dan gençleri düşük bütçelerle takıma kazandırabilecek bir futbolcu portföyüne sahip olacak.
Planlar uzun vadeli yapılacak. Düşük bütçelerle de olsa uzun vadeli planlarda Avrupa'da başarı vadetmeyen teknik direktörle anlaşılmayacak.
Transferde 25 yaşın üzerindeki isimlere kolay kolay yönelme olmayacak.
Önder Karaveli, ekibinde yer alacak, alt yapıdan Mehmet Ekşi ile koordineli çalışacak.

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