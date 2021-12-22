Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası emaneten U19 takımının hocası Önder Karaveli'yi takımın başına getiren Beşiktaş'ta devam kararı gayet olası. Siyah-beyazlı takım, ilk kez Kayserispor maçında takımın başında yer alan Karaveli ile 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 galibiyet aldı. Ardından Fenerbahçe derbisine çıkıldı. Kara Kartallar, yine 2 kez geriye düştüğü mücadeleyi üstelik Kadıköy'de oynamasına rağmen beraberlikle kapattı. Sıkıntılı geçen günlerin ardından alınan bu iki sonuç ve 4 puan Önder hocaya olan güveni artırdı.

KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİ

Yönetim, bir yandan yeni hoca arayışlarına devam ederken diğer yandan da Karaveli'nin devre arasına, hatta sezon sonuna dek takımı yönetmesi ihtimalini değerlendiriyor. Ayrıca 47 yaşındaki çalıştırıcının futbolcularla ilişkileri kadar maç içindeki dokunuşları da beğeni topladı. Karaveli geride kalan iki haftada şu yönleriyle öne çıktı: Çok büyük bir kriz döneminde, Sergen gibi bir efsanenin arkasından göreve geldi ancak onun yokluğunu aratmadı. Kriz yönetimindeki başarısı ve oynattığı futbolla Yalçın'ı unutturdu.