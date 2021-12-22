BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin'in menajeri İstanbul'a davet edildi! İşte teklif edilecek rakam

Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek sözleşmesi büyük bir krize neden olan Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlı yönetim geçtiğimiz ay Kanadalı yıldızın menajeri Nick Mavromaras'la masaya oturmuştu.

HEDEF 3.5 YILLIK İMZA ATMAK Takvim'in haberine göre, yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklife karşın Mavromaras'ın 2.7 milyon Euro'luk talebi sonrasında görüşmeler tıkanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Larin'le son kez masaya oturma kararı aldığı ve menajerinin ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Mavromaras'la gerçekleştirilecek kritik zirvede yıllık maaş teklifinin 1.9 milyon Euro'ya çıkarılacağı öğrenildi. Eğer Larin, "Pjanic kadar maaş isterim" inadından vazgeçerse 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.