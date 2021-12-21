Haberler Beşiktaş UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

UEFA, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting, Galatasaray'a ise Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçında çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi. UEFA Gençlik Ligi'ndeki Beşiktaş-Ajax karşılaşmasında kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcu Necati Bilgiç ise 3 maç men cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 15:22
UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Galatasaray'a yeni cezalar verildi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım tarihinde Portekiz'de oynanan Sporting-Beşiktaş maçında taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle 9 bin, meşale yakması nedeniyle 4 bin 500 olmak üzere siyah-beyazlılara toplamda 13 bin 500 Euro para cezası kesildi.

UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

GENÇ FUTBOLCUYA 3 MAÇ MEN

UEFA Gençlik Ligi'nde 24 Kasım'da oynanan Beşiktaş-Ajax maçında kırmızı kart gören Necati Bilgiç'e men cezası geldi. Rakip futbolcuya saldırdığı için Beşiktaşlı Necati Bilgiç'e 3 maç UEFA kulüp müsabakalarından men cezası verildi.

UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

G.SARAY'A PARA CEZASI

Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da İstanbul'da oynanan Galatasaray-Marsilya maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a toplamda 11 bin 875 Euro para cezası kesildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor