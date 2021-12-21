Necip Uysal en az 1 ay yok

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yapıldı. Tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Necip yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde; Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır.