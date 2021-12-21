Haberler Beşiktaş Necip Uysal en az 1 ay yok

Necip Uysal en az 1 ay yok

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yapıldı. Tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Necip yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Necip Uysal en az 1 ay yok

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yapıldı. Tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Necip yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde; Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır.

DİĞER
Yakışıklı oyuncu Yağızcan Konyalı yeni aşkı ile ters köşe yaptı! 'Çukur'un güzeli ile fena yakalandı!
Nazlı Kayı yine karizmayı çizdirdi! Öyle bir poz verdi ki sosyal medya ti'ye aldı " Hacı Sabancı koş..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor