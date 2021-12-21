Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçeli Mesut Özil'e gönderme!

Beşiktaş'ın Kadıköy'deki derbide ezeli rakibiyle 2-2 berabere kalmasının yankıları halen devam ediyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, hakem Fırat Aydınus'un maçı yönetmediğini, sadece idare ettiğini ifade ederken; Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın paylaşımı ise güne damgasını vurdu.





Daha önce Fenerbahçe formasını giyen Josef de Souza, 433 sayfasının Fenerbahçeli Mesut Özil'in gol sevinci fotoğrafını 'elmas' emojisi koyarak paylaşmasının ardından karşı bir hamleyle buna cevap verdi.



