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Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçeli Mesut Özil'e gönderme!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımla oynanan maç sonrası 433 sayfasının Mesut Özil ve ‘Elmas’ emojisi paylaşımına; kendisinin gol sevinci resmi ve ‘joker’ emojisi paylaşımıyla yanıt verdi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçeli Mesut Özil'e gönderme!

Beşiktaş'ın Kadıköy'deki derbide ezeli rakibiyle 2-2 berabere kalmasının yankıları halen devam ediyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, hakem Fırat Aydınus'un maçı yönetmediğini, sadece idare ettiğini ifade ederken; Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın paylaşımı ise güne damgasını vurdu.

Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçeli Mesut Özil'e gönderme!

Daha önce Fenerbahçe formasını giyen Josef de Souza, 433 sayfasının Fenerbahçeli Mesut Özil'in gol sevinci fotoğrafını 'elmas' emojisi koyarak paylaşmasının ardından karşı bir hamleyle buna cevap verdi.

Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçeli Mesut Özil'e gönderme!

İYİ BİR FUTBOLCUYUM
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin en iyisi olan Josef, attığı 2 gol ve yaptığı açıklamalardan sonra yaptığı paylaşımla da gündeme damgasını vurdu. Maçtan sonra, "Tanrı'ya şükürler olsun iyi futbolcuyum" diyen Josef, 433 sayfasının Mesut Özil ve 'Elmas' emojisi paylaşımına olay gönderme yaptı.

Beşiktaş'ta Josef'ten Fenerbahçeli Mesut Özil'e gönderme!

Brezilyalı futbolcu, Mesut'u öven 433 sayfasına; kendi gol sevincini ve 'joker' emojisi bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar Josef'in paylaşımına tepki gösterirken; Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına sahip çıktılar.

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