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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu Fransız ekiplerinden Nice ve Lyon'un transfer listesine girmişti. En ciddi aday olan Nice, siyah-beyazlıların 12 milyon Euro talep etmesinin ardından transferden vazgeçti. Fransız basınında yer alan haberde, Nice'in Inter forması giyen 24 yaşındaki Rumen kaleci Ionut Radu için devreye girdiği iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 15:43
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, dev kulüplerin transfer listesine girmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Fransız medyası Lyon ve Nice takımlarının Ersin için devreye girdiğini iddia etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Bu haberlerin ardından Beşiktaş, 20 yaşındaki genç kalecinin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemiş daha sonra transfer tıkanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Fransız basınında yer alan haberde Nice takımının Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Nice takımının listesinin başında Inter forması giyen Ionut Radu'nun yer aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Nice teknik direktörü Galtier'in 5 milyon Euro değeri olan Radu'yu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

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