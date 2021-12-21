BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçti!

Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, dev kulüplerin transfer listesine girmişti.
Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, dev kulüplerin transfer listesine girmişti.
Fransız medyası Lyon ve Nice takımlarının Ersin için devreye girdiğini iddia etmişti.
Bu haberlerin ardından Beşiktaş, 20 yaşındaki genç kalecinin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemiş daha sonra transfer tıkanmıştı.
Fransız basınında yer alan haberde Nice takımının Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçtiği iddia edildi.
Nice takımının listesinin başında Inter forması giyen Ionut Radu'nun yer aldığı iddia edildi.
Nice teknik direktörü Galtier'in 5 milyon Euro değeri olan Radu'yu kadrosuna katmak istediği yazıldı.