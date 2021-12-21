BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmış, takımın başına geçici olarak Önder Karaveli getirilmişti.
Altyapı antrenörü Önder Karaveli ile devre arasına kadar yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta yeni hoca için arayışlar sürerken bir yandan da takıma yapılacak takviyeler planlanıyor.
Sezon içinde en çok forvet mevkisinde sorun yaşayan Kartal'ın gündeminde Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban ile Ukraynalı forvet Artem Dovbyk var.