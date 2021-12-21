Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla anlaşma sağlar sağlamaz transfer operasyonu yapacak. Siyah-beyazlıların listesinde Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban gibi isimler var. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 12:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmış, takımın başına geçici olarak Önder Karaveli getirilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Altyapı antrenörü Önder Karaveli ile devre arasına kadar yola devam etme kararı alan Beşiktaş'ta yeni hoca için arayışlar sürerken bir yandan da takıma yapılacak takviyeler planlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Sezon içinde en çok forvet mevkisinde sorun yaşayan Kartal'ın gündeminde Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban ile Ukraynalı forvet Artem Dovbyk var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Dnipro forması giyen 24 yaşındaki santrfor Artem Dovbyk, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

27 yaşındaki Caleb Ekuban ise Trabzonspor'un ardından Genoa'nın yolunu tutmuştu. Ganalı futbolcu 16 maçta 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yeni hocasıyla transfer operasyonuna girişecek! Kaan Ayhan, Artem Dovbyk ve Caleb Ekuban...

Ve sol bek... Beşiktaş bu pozisyon için de bir transfer yapmayı düşünüyor. Kulüp tarafından henüz belirlenen bir isim ve resmi bir girişim yok ancak gelecek yeni hocanın önerileri değerlendirilecek.

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