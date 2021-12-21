Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Gelmek isteyen çok

Beşiktaş'ta herkes, gündemin 1 numaralı maddesi olan "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar son alarak Pinheiro ile el sıkışmasına rağmen, Portekizli teknik adam son dakikada çark ettiği için, yönetim elindeki diğer adaylarla görüşmelere yeniden başlamak zorunda kaldı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da yeni teknik direktör konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'a gelmek isteyen çok değerli hocalar var. Önemli olan Beşiktaş Kulübü'nün kiminle çalışmak istediği ve gelmek isteyen hocanın bize ne vadettiği. Bunları değerlendirmeye devam ediyoruz. En sağlıklı sonucu alacağımızı düşünüyorum. Hoca veya oyuncu konusunda yerli ya da yabancı ayrımı yapmak doğru değil. Beşiktaş'ın oluşturmaya çalıştırdığı projeye uygun bir teknik adam arıyoruz. Önemli olan Beşiktaş'ı taşıyabilecek, ileriye götürebilecek bir hoca bulmak.



KARAVELİ SİSTEMİN İÇERİSİNDE

Yönetici Kocadağ, iki haftadır takımın başında sahaya çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli için, "İçimizden yetişmiş, çok değer verdiğimiz bir isim. İki haftadır güzel bir performans sergiliyor. Bugün itibarıyla Önder Karaveli hocamız olumlu mesajlar veriyor. Önder hoca, başka bir hoca gelse bile sistemin içinde olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.