Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Listesini oluşturan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.
Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Listesini oluşturan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.
fmfstateofmind'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Meksika Ligi ekibi Atlas formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Julian Quinones'in peşine düştü.
TEKLİF YAPILDI!
Haberde, iki ezeli rakibin Julian Quinones için teklif yaptığını ve oyuncunun menajerinin Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE!
Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki golcü için birçok takımın devrede olduğu ifade edildi. Quinones'in, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, ve Hollanda'dan takımların takibinde olduğu iddia edildi.