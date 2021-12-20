Haberler Beşiktaş Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Hummalı bir operasyon yürüten iki ezeli rakip, transferde aynı isim üzerinde birleşti. Meksika Ligi'nde gösterdiği performansla dikkaleri üzerine çeken Julian Quinones için teklif yapıldı. 24 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:43
Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Galatasaray'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Listesini oluşturan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

fmfstateofmind'in haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Meksika Ligi ekibi Atlas formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Julian Quinones'in peşine düştü.

Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

TEKLİF YAPILDI!
Haberde, iki ezeli rakibin Julian Quinones için teklif yaptığını ve oyuncunun menajerinin Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor