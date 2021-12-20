Teklif yapıldı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Julian Quinones savaşı

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki golcü için birçok takımın devrede olduğu ifade edildi. Quinones'in, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, ve Hollanda'dan takımların takibinde olduğu iddia edildi.