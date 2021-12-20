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Son anda kaçtı

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayseri maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Batshuayi, dün de Josef'in ilk golünde pası veren isimdi. Belçikalı santrfor uzatma anlarında gönderdiği bazukayla da yan direğe vurdu. Gol olsaydı Beşiktaş maçı kazanacak ve santrası yapılmayacaktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Son anda kaçtı
Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayseri maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Batshuayi, dün de Josef'in ilk golünde pası veren isimdi. Belçikalı santrfor uzatma anlarında gönderdiği bazukayla da yan direğe vurdu. Gol olsaydı Beşiktaş maçı kazanacak ve santrası yapılmayacaktı.
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