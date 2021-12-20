Son anda kaçtı

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayseri maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Batshuayi, dün de Josef'in ilk golünde pası veren isimdi. Belçikalı santrfor uzatma anlarında gönderdiği bazukayla da yan direğe vurdu. Gol olsaydı Beşiktaş maçı kazanacak ve santrası yapılmayacaktı.
Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayseri maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Batshuayi, dün de Josef'in ilk golünde pası veren isimdi. Belçikalı santrfor uzatma anlarında gönderdiği bazukayla da yan direğe vurdu. Gol olsaydı Beşiktaş maçı kazanacak ve santrası yapılmayacaktı.