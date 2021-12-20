Kara Kartal’da 2 değişiklik birden

Takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Atiba Hutchinson ile Serdar Saatçı'yı derbi maçta yedek soyundurdu. Önder Karaveli bu oyuncuların yerine cezaları biten Josef ile Necip'i oynattı. Josef orta sahada savunmaya dönük görevi yerine getirmeye çalışırken, Necip stoper oynadı.

UMUT DA KADRODA

Siyah-Beyazlı takımın hafta içinde gerçekleştirilen antrenmanında çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi. Umut Meraş yedekler arasında yer aldı. Sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı.