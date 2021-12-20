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Kadıköy'de samba!

Brezilyalı futbolcu, eski takımına karşı 2 gol attı ve Beşiktaş’a bir puan kazandırdı. 21 yıl sonra, Ronaldo’nun ardından sarı lacivertli takıma Kadıköy’de iki gol atan ikinci Brezilyalı oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Kadıköy'de samba!

Beşıktaş'ın başarılı oyuncusu Josef de Souza, Fenerbahçe karşısında devleşti. Brezilyalı oyuncu attığı 2 golle takımını hem mağlubiyetten kurtardı hem de bir puan getirdi. İhtiyar kurt, 25. dakikada Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla Mesut'un golüne karşılık verdi. 30'da Fenerbahçe bir kez daha öne geçerken 59. Dakikada Josef bir kez daha sahneye çıktı. Ghezzal'ın pasıyla topla bululan Rıdvan'ın ortasında Josef topu kafayla ağlara gönderdi.

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