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Beşiktaş ruhu budur

Önder Karaveli: 2 kez geri düştük ama geri döndük. Oyunu biz kazandık

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş ruhu budur
Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Önder Karaveli maç sonunda Kadıköy'e 3 puan için geldiklerini ancak 1 puanla yetindiklerini açıkladı. Karaveli, "Kazanmaya geldik ama olmadı. 2 kez geri düştük ama bırakmadık. Maç öncesi topu hızlı çevirip rakibin dengesini bozmak istedik. Bunu başardık. Maçı değil ama oyunu kazandık. Beşiktaş ruhunu gösterdik. Planlarımızı kazanmak üzerine yapmıştık ama kazanırken de iyi futbol seyrettirmek istiyorduk. Oyuncularım planladığımız her şeyi yaptılar diye düşünüyorum. Alan savunması tercihimiz vardı. Oyun hoşuma gitti. Daha da iyi olacaktır" diye konuştu.
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