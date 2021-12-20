Beşiktaş ruhu budur

Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Önder Karaveli maç sonunda Kadıköy'e 3 puan için geldiklerini ancak 1 puanla yetindiklerini açıkladı. Karaveli, "Kazanmaya geldik ama olmadı. 2 kez geri düştük ama bırakmadık. Maç öncesi topu hızlı çevirip rakibin dengesini bozmak istedik. Bunu başardık. Maçı değil ama oyunu kazandık. Beşiktaş ruhunu gösterdik. Planlarımızı kazanmak üzerine yapmıştık ama kazanırken de iyi futbol seyrettirmek istiyorduk. Oyuncularım planladığımız her şeyi yaptılar diye düşünüyorum. Alan savunması tercihimiz vardı. Oyun hoşuma gitti. Daha da iyi olacaktır" diye konuştu.