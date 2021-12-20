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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzuyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta iki gol birden atan Josef de Souza, siyah-beyazlı takımda 5 maça daha çıkarsa sözleşmesi uzuyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 08:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzuyor!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide iki gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzuyor!

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza 5 maç daha oynarsa sözleşmesi uzuyor!

Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyazlı takımda forma giyecek.

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