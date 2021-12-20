BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

Şu an boşta olan Farke'nin siyah-beyazlıları reddettiği öne sürülmüş, ancak deneyimli çalıştırıcının kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Alman teknik adamın menajeri Dirk Grosse, transferin söz konusu olmadığını duyurdu.

Milliyet'e konuşan Grosse, "Beşiktaş'a transfer konusu bir süre önce gündeme geldi ama transfer söz konusu değil. Bu konu kapandı" dedi. Bu sözler akıllara Pinheiro tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan "Beşiktaş konusu kapandı" şeklindeki açıklamayı getirdi.