Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Alman teknik direktör Daniel Farke gelmişti. Tecrübeli çalıştırıcının menajeri konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

Bruno Pinheiro ile birlikte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen ancak Portekizli çalıştırıcının öne çıkmasıyla gündemden düşen Daniel Farke cephesinden ilk açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

Şu an boşta olan Farke'nin siyah-beyazlıları reddettiği öne sürülmüş, ancak deneyimli çalıştırıcının kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Alman teknik adamın menajeri Dirk Grosse, transferin söz konusu olmadığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

Milliyet'e konuşan Grosse, "Beşiktaş'a transfer konusu bir süre önce gündeme geldi ama transfer söz konusu değil. Bu konu kapandı" dedi. Bu sözler akıllara Pinheiro tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan "Beşiktaş konusu kapandı" şeklindeki açıklamayı getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Farke cephesinden Beşiktaş açıklaması!

"SEBEBİNİ KULÜBE SORMAK GEREKİR"

Daniel Farke'nin Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesinin sebebinin, siyah-beyazlıların tekliften vazgeçmesi mi; teklif yapıldıysa teknik adamın bunu kabul etmemesi mi olduğu yönündeki soruya ise Dirk Grosse, "Bunu kulübe sormak gerekir" şeklinde yanıt verdi.

DİĞER
Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası! Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo'nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!
Mehmet Ali Erbil'in 'taciz' davasında 'dekolte' ifadesi ortaya çıktı Yasmin Erbil'i hedef alan Ece Ronay çılgına döndü: 'Çok korkunç'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor