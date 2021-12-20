BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

"GÖREVE TALİBİM"

Önder Karaveli derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Hiç saklamayacağım çok heyecanlıydım şu an da heyecanlıyım. Bir önceki maça çıkarken de bugünkü maça çıkarken de çok heyecanlıydım. Bu heyecanımı kaybedersem antrenörlük yapmak istemiyorum. Futbolun içinde kalmaya aşkla yapmaya genç oyuncuların hayatına okunmaya talibim. Ülke futbolunu daha güzel hale getirmeye sonuna kadar talibim. Yeni gelen teknik direktör olursa ve yardımım olduğunu düşünürlerse ben sonuna kadar bunu yaparım. Aynı şekilde işimi yapmaya devam edeceğim." kalmaya talip olduğunu da belirtti.