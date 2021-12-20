BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Derbide alınacak sonuca göre Önder Karaveli'nin devam edip etmeyeceğine karar verilecekti. Karaveli maç sonrası yaptığı açıklamada, göreve talip olduğunu açıklarken, yönetimin ne karar vereceği merak ediliyor.
DEVRE ARASINA KADAR ÖNDER KARAVELİ
Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının kalan fikstüründe takımın başında kalmaya devam edecek. Devre arasına Önder Karaveli ile girecek olan siyah beyazlılar, ikinci yarı için teknik direktör çalışmalarını ise sürdürmeye devam ediyor.
İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ
Listesine yerli ve tecrübeli isimleri alan Beşiktaş'ta ilk sırada Şenol güneş yer alıyor. Listenin devamında ise yine ligde tecrübeli olan Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Okan Buruk bulunuyor.
Bu isimlerle temaslar devam ederken listede yabancı adayların olduğu da belirtildi.