Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Derbide alınacak sonuca göre Önder Karaveli'nin devam edip etmeyeceğine karar verilecekti. Karaveli maç sonrası yaptığı açıklamada, göreve talip olduğunu açıklarken, yönetimin ne karar vereceği merak ediliyor. Peki, Önder Karaveli siyah beyazlılarda devam edecek mi? İşte cevabı ve tüm detaylar ve Beşiktaş'ın hoca adayları... | Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi (Ömer Faruk Özcan / ÖZEL HABER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:03
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Derbide alınacak sonuca göre Önder Karaveli'nin devam edip etmeyeceğine karar verilecekti. Karaveli maç sonrası yaptığı açıklamada, göreve talip olduğunu açıklarken, yönetimin ne karar vereceği merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

DEVRE ARASINA KADAR ÖNDER KARAVELİ

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının kalan fikstüründe takımın başında kalmaya devam edecek. Devre arasına Önder Karaveli ile girecek olan siyah beyazlılar, ikinci yarı için teknik direktör çalışmalarını ise sürdürmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Listesine yerli ve tecrübeli isimleri alan Beşiktaş'ta ilk sırada Şenol güneş yer alıyor. Listenin devamında ise yine ligde tecrübeli olan Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Okan Buruk bulunuyor.

Bu isimlerle temaslar devam ederken listede yabancı adayların olduğu da belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

YENİ HOCA GELİRSE...

Eğer devre arasında yeni hoca gelirse, Önder Karaveli'nin yeni hoca geldiğinde bile sistemin içinde olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam edilecek mi? Yeni hoca... (BJK spor haberi)

"GÖREVE TALİBİM"

Önder Karaveli derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Hiç saklamayacağım çok heyecanlıydım şu an da heyecanlıyım. Bir önceki maça çıkarken de bugünkü maça çıkarken de çok heyecanlıydım. Bu heyecanımı kaybedersem antrenörlük yapmak istemiyorum. Futbolun içinde kalmaya aşkla yapmaya genç oyuncuların hayatına okunmaya talibim. Ülke futbolunu daha güzel hale getirmeye sonuna kadar talibim. Yeni gelen teknik direktör olursa ve yardımım olduğunu düşünürlerse ben sonuna kadar bunu yaparım. Aynı şekilde işimi yapmaya devam edeceğim." kalmaya talip olduğunu da belirtti.

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