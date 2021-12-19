Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli konuştu! "Hazırız"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından takımına başına getirilen Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İyi hissediyorum. Beşiktaş ile bu beraberlik benim adıma çok güzel. Taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Emekçi bütün antrenörlere sahip çıkış oldu bu. Benim için söyledikleri her şey için minnettarım. Başkan, yönetim, oyuncuların desteğine minnettarım.

Fenerbahçe'nin standart bir oyunu var, buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız iyi durumda ve hazırız."